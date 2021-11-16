Бритни Спирс впервые прокомментировала свое освобождение: "Поднимаю бокал шампанского"

Артистка снова начинает жить полной жизнью.

Американская поп-звезда Бритни Спирс впервые прокомментировала свое освобождение из-под опекунства отцом Джейми Спирс в течение 13 лет.

На странице в Instagram артистка наконец-то может писать и говорить все, что думает и чувствует. Так, знаменитость призналась, что в минувшие выходные чувствовала себя как на девятом небе от счастья. Также Бритни поблагодарила своего адвоката Мэтью Розенгарта, которому удалось освободить ее из-под опеки:

"Какие замечательные выходные. Я чувствовала себя как на девятом небе все время. Накануне вечером я получила свой первый бокал шампанского в самом красивом ресторане, который я когда-либо видела. Следующие два месяца я праздную свою свободу и мой день рождения. Я имею в виду после 13 лет… Думаю, я ждала достаточно… Я так счастлива, что мой адвокат Мэтью Розенгарт вошел в мою жизнь в нужный момент… Он действительно изменил мою жизнь. Я бесконечно благодарна за это!" – призналась Спирс.

Также она поблагодарила своих преданных поклонников, которые после новости об освобождении Бритни устроили настоящий праздник прямо на улице.

Кроме того, Бритни попросила фанов не смеяться с ее поста, где она предстает в зеленой кофте с подплечниками. Певица поделилась, что ей очень нравится, как она выглядит в этом наряде:

"Я делала посты четыре раза в один день в одной и той же кофточке. Мне нравится, как я чувствую себя и не могла представить, что подплечники могут настолько мне подходить", — сказала Бритни.

Отметим, что 13 ноября суд прекратил 13-летнее попечительство отца Бритни Спирс над американской певицей. Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору.

К слову, раньше отец контролировал ее передвижение и телефонные звонки.

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