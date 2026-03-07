ТСН в социальных сетях

Бритни Спирс впервые прокомментировала свой арест в состоянии алкогольного опьянения

Артистка высказалась о своем состоянии после неприятного инцидента.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Бритни Спирс

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Американская поп-звезда Бритни Спирс впервые прокомментировала скандал, когда ее задержали полицейские в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, исполнительница избегает прямых высказываний. Однако со своими друзьями артистка связалась и позволила им распространять ее комментарии. К слову, давний приятель знаменитости и бывший ассистент Шон Филлип сообщил, что Бритни Спирс после инцидента написала ему и заверила, что с ней все в порядке и она хорошо себя чувствует. Также он добавил, что не стоит сразу предвзято относиться к артистке и подозревать, что она "пошла не той дорогой". Мол, Бритни Спирс осознает свои ошибки и не нанесет никому вреда.

"Она сказала: "У меня все в порядке". А я спросил: "Ты не возражаешь, если я сообщу об этом?" Она ответила: "Да, давай", - говорит Филлип, пишет E! News.

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Представители Бритни Спирс тоже уже прокомментировали инцидент. Они отметили, что вождение в состоянии алкогольного опьянения ни в коем случае не является допустимым. Однако представители надеются, что певица все же получит необходимую поддержку в тяжелое время. Также отмечается, что сыновья Бритни Спирс от экс-супруга позаботятся о ней.

"Это был досадный инцидент, который абсолютно непростителен. Надеемся, что она сможет получить необходимую помощь и поддержку в это сложное время", - говорится в сообщении артистки.

Напомним, недавно с Бритни Спирс произошел досадный инцидент. Артистку задержали полицейские за вождение авто в состоянии алкогольного опьянения. Наконец, певицу отпустили, однако теперь ее ждет суд, который запланирован на 4 мая.

