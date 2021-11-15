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Бритни Спирс впервые за 13 лет без присмотра проехалась за рулем элитного авто

Бритни Спирс впервые за 13 лет без присмотра проехалась за рулем элитного авто

Бритни Спирс впервые за 13 лет без присмотра проехалась за рулем элитного авто

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Звезду заметили за рулем Mercedes-Benz SKL 350.

Американская поп-дива Бритни Спирс впервые за 13 лет смогла без присмотра проехаться за рулем элитного автомобиля.

Ее заметили журналисты издания The Mirror и сделали соответствующие фото. Она ехала за рулем Mercedes-Benz SKL 350. Стоимость элитного авто варьируется от 122 до 154 тыс. долларов.

К слову, поездка звезды длилась всего 30 минут. За это время она успела совершить несколько телефонных звонков и доехать до своего имения.

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Отметим, 13 ноября суд в США прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей. Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору.

К слову, раньше отец контролировал ее передвижение и телефонные звонки.

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