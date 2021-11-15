Бритни Спирс впервые за 13 лет без присмотра проехалась за рулем элитного авто

Звезду заметили за рулем Mercedes-Benz SKL 350.

Американская поп-дива Бритни Спирс впервые за 13 лет смогла без присмотра проехаться за рулем элитного автомобиля.

Ее заметили журналисты издания The Mirror и сделали соответствующие фото. Она ехала за рулем Mercedes-Benz SKL 350. Стоимость элитного авто варьируется от 122 до 154 тыс. долларов.

К слову, поездка звезды длилась всего 30 минут. За это время она успела совершить несколько телефонных звонков и доехать до своего имения.

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Отметим, 13 ноября суд в США прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей. Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору.

К слову, раньше отец контролировал ее передвижение и телефонные звонки.

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