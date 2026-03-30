Бритни Спирс впервые за долгое время показала взрослых сыновей-красавцев

Бритни Спирс / © Getty Images

Реклама

Американская певица Бритни Спирс после ареста, вождения в нетрезвом состоянии и скандалов показала семейный отдых с сыновьями Шоном и Джейденом, чем вызвала волну обсуждений в Сети.

После длительной дистанции в отношениях с детьми звезда, похоже, делает шаг навстречу семье. Она провела выходные вместе с сыновьями. Для этого выбрала не обычную прогулку, а роскошный отдых на яхте. Кадрами поделилась в своем закрытом Instagram. На видео — уже взрослые парни, которые заметно изменились.

Сама певица для морского уикенда выбрала легкий образ. Она появилась в белых шортах и розовом кроп-топе с рюшами. Ее стиль остался узнаваемым — немного наивным и одновременно дерзким. Сыновья же отдали предпочтение максимально расслабленной одежде — футболкам, шортам и кроссовкам.

Реклама

Бритни Спирс со взрослыми сыновьями / © instagram.com/britneyspears

На фоне этого воссоединения в жизни звезды происходят и другие изменения. После инцидента с задержанием в начале марта она, по информации окружения, пересмотрела свой образ жизни. В частности, начала придерживаться трезвости и посещает встречи анонимных алкоголиков в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно пьяную Бритни Спирс арестовали полицейские. Певица предстала перед судом.