Бритни Спирс впервые за последние годы спела и шокировала эмоциональным исполнением трека

Артистка анонсировала выход новой композиции.

Американская поп-звезда Бритни Спирс впервые за многие годы порадовала поклонников своим пением.

На странице в Instagram исполнительница поделилась видео, которое сняла в ванной. Бритни позирует в лиловом топе и черных брюках с заниженной талией. В ролике звезда очень громко и эмоционально поет.

В описании под видео исполнительница отметила, что она напоминает себе и своей семье, кто она есть, а также никогда не забудет, что ее близкие с ней сделали:

"Напоминаю себе и миру, кто я! Я здесь, чтобы напомнить моей белой "классной" семье, что я не забыла, что они со мной сделали и что никогда этого не забуду. PS Новая песня в разработке. Я дам вам понять, что я имею в виду", — подписала ролик Бритни, правда, впоследствии удалила подпись.

Почитатели после услышанного разделились на два лагеря. Одни с радостью поддержали желание Бритни вновь творить: "Красивый голос! Пожалуйста, продолжайте делиться своим прекрасным даром и задушевным голосом с миром", "Бритни возвращается", "Вы вернули себе голос!".

Другие же были потрясены слишком эмоциональным исполнением песни: "Мне жаль тех, кто включил видео в наушниках", "это то, что слышат мои родители, когда я в душе".

Отметим, что последний альбом Бритни Спирс под названием Glory вышел в свет в 2016 году. Позже артистка заявила, что не будет петь и танцевать, пока находится под опекой отца.

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