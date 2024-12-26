Бритни Спирс встретилась с сыном после двух лет вражды: как выглядит 18-летний Джейден

Популярная американская певица Бритни Спирс после напряженных отношений с детьми встретилась с младшим сыном Джейденом от экс-мужа Кевина Федерлайна.

Так, 18-летний юноша встретил со звездной мамой Рождество. Соответсвующими кадрами Спирс поделилась в фотоблоге. В эмоциональном посте она призналась, что была очень рада провести праздник в семейном кругу. В частности, похвасталась их ужином после двух лет разлуки. К слову, исполнительница призналась, что к ней приехал не только Джейден, но и ее старший сын, 19-летний Шон. Правда, последнего она так и не показала.

Бритни Спирс воссоединилась с сыновьями после двух лет разлуки

"Лучшее Рождество в моей жизни! Я не видела своих мальчиков два года! Слезы от счастья, когда буквально ежедневно сходила с ума, а сейчас переполнена любовью и благословением! У меня не хватает слов, спасибо тебе, Иисус!", — написала Бритни.

Отметим, с 2021 года Бритни Спирс была лишена права заботиться о своих сыновьях. В свою очередь, Джейден и Шон держались подальше от своей звездной мамы. Они признавались, что не понимают ее поведения и часто странных проявлений на публике. Положительные изменения произошли этой осенью, когда младший сын Спирс заговорил о воссоединении со скандальной матерью. В результате после нескольких лет вражды их отношения начинают улучшаться.

Напомним, недавно Бритни Спирс сообщила об официальном разводе с Сэмом Асгари. Это произошло через полтора года после их разрыва.

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