Бритни Спирс высказалась о документальном фильме о ней: "Он не соответствует действительности"

Фанаты подозревают, что с Бритни что-то произошло.
Популярная певица Бритни Спирс, которая недавно возобновила свою страницу в Instagram, высказалась касательно документального фильма о ее жизни.
Звезда в своем фотоблоге рассказала, что уже посмотрела отрывок фильма от The New York Times. Она утверждает, что в ленте многих оклеветали.
"Это какое-то безумие. Я посмотрела документальный фильм и хочу сообщить вам, что многое из того, что вы слышали, не соответствует действительности!" — прокомментировала Бритни.
Однако певица и похвалила создателей фильма за их старания.
"Они использовали лучшие мои кадры! Что я могу сказать? Они приложили немало усилий", — отметила она.
Однако, фанаты артистки подозревают, что фотоблогом пользуется не она. В частности, пользователи в комментариях написали следующее:
- Мы знаем, это не Бритни!
- Освободите Бритни!
- Верните Бритни ее Instagram!
Напомним, недавно стало известно, что отец Спирс 13 лет втайне прослушивал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки. Из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общения с детьми и бойфрендом.