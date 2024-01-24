Бритни Спирс запретили вход в престижную гостиницу Лос-Анджелеса: певица смутила реакцией

Американской певице Бритни Спирс запретили посещать одну из престижных гостиниц в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на собственные источники. Певица любила посещать этот отель уже много лет. Она часто бронировала там номер, ведь в заведении есть большой бассейн, гости могут воспользоваться СПА-процедурами и услугами массажей.

Однако Бритни Спирс попала в черный список отеля. Артистка якобы причиняет немало головной боли персоналу, а также заставляет других посетителей заведения чувствовать себя некомфортно, ведь любит топлес отдыхать у бассейна. В администрации гостиницы не оставалось иного выхода, как запретить певице вход.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

"Бритни годами посещает гостиницу, но в последнее время она вызывает головную боль у персонала. Некоторые гости жаловались на то, что она ходит топлес у бассейна, что заставляет их чувствовать себя некомфортно, и ее поведение часто странное и раздражает", — рассказал инсайдер.

Издание The Sun обратилось за комментариями и к артистке, и к администрации гостиницы. В конце концов, только представитель Бритни Спирс ответил, что информация о запрете не соответствует действительности.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Однако сама певица заставляет думать, что это правда. Артистка в своем Instagram опубликовала странный пост, где отметила, что "любит заставлять других людей чувствовать себя некомфортно".

"Неудобная тишина... Я люблю заставлять людей чувствовать себя некомфортно", – написала знаменитость.

Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, недавно стало известно, что 17-летний сын Бритни Спирс больше не одинок. Джейдена Федерлайна застали с его девушкой. Кстати, сама певица не общается со своими детьми.

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