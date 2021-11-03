Бритни Спирс заявила, что была под опекой из-за матери: "Она испортила мне жизнь"

Артистка была 13 лет под опекой отца.

Американская певица Бритни Спирс заявила, что ее мать, Линн Спирс, виновата в том, что она была 13 лет под опекой отца.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, однако позже удалила свой пост. Издание Daily Mail успело сохранить публикацию.

Бритни эмоционально заявила, что именно ее мать придумала "план" об опекунстве. Она утверждает, что ее отец, Джейми, недостаточно умен для этого.

Мать Бритни Спирс / Associated Press

"Самое опасное животное в мире — это тихая улыбающаяся женщина. Отец был моим опекуном 13 лет. Но чего люди не знают, это того, что это придумала она. Никто не вернет мне эти годы. Она тайно разрушила мою жизнь. Ты прекрасно знаешь, что натворила", — заявила исполнительница.

Отметим, 30 сентября суд в США приостановил опеку отца над Бритни Спирс. Ему назначили временную замену.

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