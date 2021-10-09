Бритни Спирс заявила, что пишет книгу и заинтриговала сюжетом

Фаны уверены, что это автобиографическая книга.

Американская поп-певица Бритни Спирс, которая через13 лет освободилась от жесткого опекунства своего отца, заявила, что пишет книгу.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. 39-летняя звезда также рассекретила, о чем будет ее издание. Так, исполнительница пишет о призраке убитой девушки, который "застрял в подвешенном состоянии из-за травмы и боли".

"Она не знает, как перейти в мир, который она привыкла знать!!! Проведя три года в подвешенном состоянии, она превратилась в призрак, который процветает благодаря своему отражению в зеркале!!! У нее нет никого, кому она могла бы доверять, но что-то происходит, и она понимает, как перейти в мир, где есть ее семья!!! Выйдя из неопределенности, она должна принять решение... Поздравить тех же людей, которые убили ее, или создать новую жизнь!!! Ей больше не нужно свое зеркало... Она нашла портал, постоянно цитируя определенные молитвы, которые дают ей озарение и дар, чтобы больше не бояться и выйти из неопределенности", — заинтриговала Спирс.

В комментариях пользователи написали, что это точно автобиографическая книга.

И это история о девочке, которую зовут Бритни

Звучит, как бестселлер

Да, Бритни!!! Мы не можем дождаться, когда это прочитаем

Это же твоя история

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