Бритни Спирс жестко упала с лестницы и в полупрозрачном мини-платье показала синяки и ушибы

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс ошеломила фанов своими синяками.

Звезда поделилась, что это результат ее недавнего падения с лестницы. Так, на связь она вышла с травмой ноги и рук, на которых виднеются специальные фиксирующие повязки. Правда, это не остановило Бритни от примерки очередного экстравагантного полупрозрачного наряда со стразами, через который виднеется нижнее белье. В таком образе она станцевала и в посте призналась, что ушибы все еще напоминают о себе сильной болью.

"Я упала с лестницы в доме друга. Это было ужасно. Иногда оно "выскакивает". Не знаю, сломано ли, но пока — все на месте! Спасибо тебе, Боже", — шокировала Спирс.

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс / © instagram.com/britneyspears

По словам Бритни, случилось это незадолго после отъезда ее сыновей от нее домой на остров на Гавайях. Певица говорит, что сейчас ей помогает восстанавливаться танец, молитва и поддержка близких людей.

"Мои парни должны были поехать обратно на Мауи. Так я выражаю себя и молюсь — через искусство. Отче наш, что есть на небесах... Я не ищу сочувствия или жалости, просто хочу быть хорошей женщиной и становиться лучше... У меня есть прекрасная поддержка, поэтому желаю всем прекрасного дня!" — отметила исполнительница.

