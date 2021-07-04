Бритни Спирс звонила в службу спасения ночью перед заседанием суда

Артистка заявила, что она жертва жестокого обращения опекунов.

Американская певица Бритни Спирс, которая проиграла суд и остается под опекунством отца, звонила в службу спасения накануне заседания.

Как пишет The New Yorker, 39-летняя артистка звонила 911 ночью. Исполнительница заявила, что она жертва жестокого обращения опекунов. Тогда к ее дому прибыли правоохранители.

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В сообщении также говорится, что власти закрыли записи сообщения Бритни, несмотря на то, что законы Калифорнии обычно позволяют общественности получать доступ к экстренным вызовам. Это объясняется тем, что расследование еще продолжается.

Со своей стороны, команда звезды переживала, что Спирс скажет в суде и даже подготовились к непредсказуемому поведению артистки.

"Они переживали, что Спирс может сказать на следующий день и обсудили, как подготовиться, если она выйдет из-под контроля", — сообщил источник.

Напомним, недавно Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не обладает своей жизнью и хочет вернуть свои права. Спирс рассказала, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "как будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, по словам звезды, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Впрочем, суд отклонил просьбу артистки об отстранении ее отца от опекунства. Следующее слушание по делу назначено на 14 июля.

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