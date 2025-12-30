Брижит Бардо умерла: где похоронят легендарную актрису

Брижит Бардо / © Associated Press

Стало известно, где похоронят легендарную французскую актрису, певицу и модель Брижит Бардо, которая умерла 28 декабря в возрасте 91 года.

Звезда кино предпочитала после смерти покоиться на территории виллы Ла-Мадраг, в которой она прожила с 1958 года. Знаменитость хотела быть похороненной именно там, чтобы к ее могиле не было доступа у посторонних ей людей.

Однако артистку похоронят на кладбище в Сен-Тропе, которое расположено рядом со Средиземным морем. Об этом сообщает канал TF1, со ссылкой на представителей благотворительного фонда Брижит Бардо. Там легендарная актриса будет покоиться вместе с другими знаменитостями. На кладбище в Сен-Тропе также похоронен первый муж артистки, режиссер Роже Вадим, который снял фильм "И Бог создал женщину", сделавший Брижит Бардо всемирно известной.

Брижит Бардо / © Associated Press

Прощание с актрисой состоится 7 января в церкви Нотр-Дам де л'Ассомпсьон и будет транслироваться на телевидении. После этого состоится частное захоронение Брижит Бардо. Место расположения могилы актрисы не будет разглашаться.

