"Броня не вечна": известный певец из группы "The ВЙО" эмоционально обратился к гражданским

Мирослав Кувалдин / © instagram.com/mjkuvaldin

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Украинский певец и военнослужащий Мирослав Кувалдин призвал гражданских не отмежевываться от войны и осознать, что ее реальность может затронуть каждого.

Бывший лидер группы «The ВЙО» служит в рядах «Культурного десанта». Вместе с командой он ездит к украинским защитникам и защитницам, чтобы поддерживать их музыкой и общением. Артист признается, что военная служба существенно изменила его мировоззрение. Она научила его ответственности, лишила гордыни и заставила иначе ценить время. В то же время, Кувалдин убежден: гражданские и военные не должны воспринимать друг друга как отдельные миры. Ведь всех украинцев объединяет общая реальность и враг.

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«Они не осознают, что военные — такие же гражданские люди, и мало кто из них планировал идти на войну. Что это реальность, которая может постучаться в дверь к каждому. Чтобы понять другое, всегда нужно поставить себя на его место. Никто не застрахован, броня не вечна. И все эти штампы типа „не хочешь помогать своей армии — будешь помогать враждебной“ — это не просто слова, это жестокая правда», — подчеркнул певец в интервью изданию «Інтент».

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Мирослав Кувалдин / © instagram.com/mjkuvaldin

Кувалдин также обратил внимание на то, что взаимопонимание нужно не только между военными и гражданскими, но внутри самого общества. По его мнению, споры между украинцами отвлекают от главной задачи — противостояние российской агрессии. В то же время артист призывает не забывать, что люди в тылу тоже испытывают собственные трудности и не несут ответственности за сам факт войны.

«Важно понимать, что эти люди тоже не должны. Я очень надеюсь на взаимопонимание. Нам всем нужно понять: у нас один общий враг, и мы не имеем права тратить силы на внутренние распри. Напротив, нужно стоять спиной к спине, чтобы отражать внешнюю агрессию», — отметил военнослужащий.

Мирослав Кувалдин

В интервью Кувалдин также рассказал, как служба сменила его личные приоритеты. По его словам, армия занимает много личного времени, но в то же время помогает избавиться от безответственности. Теперь он четко понимает, что от действий каждого человека зависят не только его собственные последствия, но и безопасность находящихся рядом.

«Я пошел в ВСУ, как в монастырь. Знаете, как монахи идут на послушание. Ты должен осознать, что больше не полагаешься и просто выполняешь приказы», — объяснил артист.

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Мирослав Кувалдин

Отдельной частью его службы стали выступления перед защитниками. Кувалдин признается, что не каждая такая встреча превращается в концерт: иногда военные только возвращаются из боевых задач, переживают потери и не имеют сил на музыку. В таких случаях команда просто разговаривает с ними, слушает их истории и вместе пьет чай.

По мнению певца, немаловажную роль в преодолении страха играет и юмор. Даже черные шутки могут стать способом психологической защиты, если не нарушают личные границы. Именно поэтому в творчестве «Культурного десанта» появились новые музыкальные интонации и тексты, более близкие к опыту военных.

Напомним, недавно Мирослав Кувалдин после исчезновения со сцены рассказал о службе и как помогает войску.

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