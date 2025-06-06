Бронюк после похудения на 30 кило рассекретил свою диету и предположил, какой болезнью страдает

Виктор Бронюк / © ТСН

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Фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк, который ранее рассекретил свои бизнесы, откровенно рассказал о борьбе с лишним весом и изменениях в питании.

Артист признается, что однажды увидел на весах почти 120 кг. Тогда он осознал, что дальше так нельзя. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Бронюк отметил, что прекратил переедать и отказался от алкоголя.

"Человек вообще очень ленивое существо на самом деле. И так себя бедного жалко - я это знаю по себе. Когда я набрал вес, я весил почти 120 килограммов. И так же себя бедного жалко, когда ты понимаешь, что надо принимать какое-то решение, а кроме тебя это решение никто не примет. Я отказался от употребления алкоголя, избавил себя от неконтролируемого потребления пищи, потому что выпил 100 граммов и съел 1 килограмм. А оно тяжело", - признался исполнитель.

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По словам Виктора, он не прибегал к жестким диетам. Вместо этого перешел на здоровое питание и начал внимательнее прислушиваться к своему организму и его потребностям. Таким образом он избавился от 30 кг и стал лучше себя чувствовать.

Виктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

"Я сейчас похудел от того критического своего веса почти на 30 килограммов. Совсем другой комфорт. Я первый раз сидел на правильном питании - отварное, без злоупотребления жареным, жирным, сахаром. Потом знакомая-медик дала устройство, чтобы смотреть на реакцию, что ты ешь и какой гликемический индекс продукта. Я все измерил и подобрал тот набор продуктов, от которых мне комфортно. Я ем хлеб, но преимущественно отрубной, цельнозерновой. Я ем много фруктов, много овощей", - отметил артист.

Более того, к такому тщательному подходу к похудению певец пришел еще по одной причине. Дело в том, что, по мнению Бронюка, он был на грани сахарного диабета из-за лишнего веса. Поэтому вовремя взял себя в руки и наладил самодисциплину.

"Что касается избыточного веса - то это нарушение обменных процессов, которые формируют повышение сахара. Надо было делать выводы. Организм начал стучать. В определенной степени я вероятно являюсь диабетиком второго типа, потому что у меня уже были эти нарушения", - ошеломил Виктор.

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Напомним, недавно Виктор Бронюк шокировал, почему не попал в команду Владимира Зеленского во время политической гонки и как его удивили.