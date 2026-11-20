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"Бросил меня, скотина": MamaRika рассказала о болезненной любви с Шуринсом и при чем здесь его мама
Певица вспомнила, как их постановочный поцелуй на шоу перерос в настоящие чувства и эмоционально объяснила, почему избранник ее покинул.
Певица MamaRika откровенно рассказала о романе со Стасом Шуринсом , который вспыхнул во время участия в вокальном шоу и вспомнила, почему их история любви завершилась мучительным расставанием.
Знакомство артистов прошло на популярном музыкальном проекте. Сначала между ними царила только дружба. Однако продюсеры шоу решили добавить в эфиры романтической интриги. Для этого MamaRika и Стаса предложили поцеловаться перед камерами. Постановочный момент внезапно изменил их отношения. Впоследствии певица поняла, что ее симпатия к коллеге переросла в любовь.
«Сначала это было на камеру, а потом оно пошло само. Я влюбилась. Я не знаю, в меня ли он (влюбился — ред.). Скорее всего нет», — поделилась исполнительница в интервью Рамине Эсхакзай.
В то же время роман оказался недолгим. MamaRika и Стас Шуринс были вместе примерно год — с 2009 по 2010 год. Окончательно их пути разошлись по завершении шоу. Артистка не скрывает, что тогда переживала разрыв очень тяжело, ведь питала к музыканту сильные чувства.
«Он меня бросил, скотина. Он мамина корзиночка, мамина черешня. Разошлись, потому что он уехал домой и мамочка сказала, что я плохая девочка. Он решил, что все бросил меня, а я страдала. Я его любила. На самом деле он очень светлая душа, но просто он очень ведом. Вот что ему сказали, туда ему и ветер дует», эмоционально вспомнила MamaRika.
Певица также дала понять, что не считает бывшего избранника плохим человеком, однако его зависимость от чужого мнения стала для него серьезным разочарованием.
Напомним, что недавно Стас Шуринс впервые назвал истинную причину выезда из Украины.