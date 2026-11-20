MamaRika и Стас Шуринс

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Певица MamaRika откровенно рассказала о романе со Стасом Шуринсом , который вспыхнул во время участия в вокальном шоу и вспомнила, почему их история любви завершилась мучительным расставанием.

Знакомство артистов прошло на популярном музыкальном проекте. Сначала между ними царила только дружба. Однако продюсеры шоу решили добавить в эфиры романтической интриги. Для этого MamaRika и Стаса предложили поцеловаться перед камерами. Постановочный момент внезапно изменил их отношения. Впоследствии певица поняла, что ее симпатия к коллеге переросла в любовь.

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«Сначала это было на камеру, а потом оно пошло само. Я влюбилась. Я не знаю, в меня ли он (влюбился — ред.). Скорее всего нет», — поделилась исполнительница в интервью Рамине Эсхакзай.

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MamaRika и Стас Шуринс

В то же время роман оказался недолгим. MamaRika и Стас Шуринс были вместе примерно год — с 2009 по 2010 год. Окончательно их пути разошлись по завершении шоу. Артистка не скрывает, что тогда переживала разрыв очень тяжело, ведь питала к музыканту сильные чувства.

«Он меня бросил, скотина. Он мамина корзиночка, мамина черешня. Разошлись, потому что он уехал домой и мамочка сказала, что я плохая девочка. Он решил, что все бросил меня, а я страдала. Я его любила. На самом деле он очень светлая душа, но просто он очень ведом. Вот что ему сказали, туда ему и ветер дует», эмоционально вспомнила MamaRika.

MamaRika и Стас Шуринс

Певица также дала понять, что не считает бывшего избранника плохим человеком, однако его зависимость от чужого мнения стала для него серьезным разочарованием.

Напомним, что недавно Стас Шуринс впервые назвал истинную причину выезда из Украины.

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