Брук Шилдс из "Голубой лагуны" удивила появлением на публике: как сейчас выглядит актриса

58-летняя актриса позировала перед камерами на одном из светских мероприятий.
Американская актриса, супермодель, писательница Брук Шилдс, прославившаяся благодаря фильму "Голубая лагуна", посетила гала-концерт Only Make Believe 2023 в Нью-Йорке и удивила поклонников своим гламурным образом.
Для мероприятия знаменитость выбрала серебристое платье, обнажающее одно плечо. Дополнили образ однотонные каблуки и сумка-клатч соответствующего цвета. Шилдс совсем не скрывала свою стройную фигуру и подтянутые руки.
Гламурное общество отметило достижение Брук Шилдс желто-голубой наградой, которую она охотно продемонстрировала на синей дорожке. Знаменитость получила премию Джеймса Гаммерштейна за проактивную гражданскую позицию.
Большинство поклонников были поражены таким элегантным образом Шилдс, подметив, что актриса никогда не стареет.
Напомним, недавно актриса Деми Мур поделилась историей, как экс-муж голливудский актер Брюс Уиллис, не узнал ее после 13 лет брака. Причиной тому стала хроническая болезнь знаменитости.
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