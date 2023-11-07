Брук Шилдс из "Голубой лагуны" удивила появлением на публике: как сейчас выглядит актриса

58-летняя актриса позировала перед камерами на одном из светских мероприятий.

Американская актриса, супермодель, писательница Брук Шилдс, прославившаяся благодаря фильму "Голубая лагуна", посетила гала-концерт Only Make Believe 2023 в Нью-Йорке и удивила поклонников своим гламурным образом.

Для мероприятия знаменитость выбрала серебристое платье, обнажающее одно плечо. Дополнили образ однотонные каблуки и сумка-клатч соответствующего цвета. Шилдс совсем не скрывала свою стройную фигуру и подтянутые руки.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Гламурное общество отметило достижение Брук Шилдс желто-голубой наградой, которую она охотно продемонстрировала на синей дорожке. Знаменитость получила премию Джеймса Гаммерштейна за проактивную гражданскую позицию.

Брук Шилдс / Фото: Getty Images

Большинство поклонников были поражены таким элегантным образом Шилдс, подметив, что актриса никогда не стареет.

Напомним, недавно актриса Деми Мур поделилась историей, как экс-муж голливудский актер Брюс Уиллис, не узнал ее после 13 лет брака. Причиной тому стала хроническая болезнь знаменитости.

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