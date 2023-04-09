Бруклин Бекхэм очаровал страстным поцелуем с женой в их годовщину: "Я самый счастливый человек"

Сын известных супругов Виктории и Дэвида Бекхэм, повар Бруклин Бекхэм, поздравил свою жену, модель Николу Пельтц, с годовщиной их брака.

Бруклин обратился к любимой в своем блоге в Instagram и заявил, что стал самым счастливым человеком рядом с ним. К своей публикации Бекхэм-младший добавил архивную фотографию, на которой слился в страстном поцелуе с Николой.

"Год назад я женился на своей лучшей подруге! Я самый счастливый человек, который может называть тебя своей женой. Ты мое все, и я самый счастливый человек на этой земле, который может просыпаться рядом с твоим прекрасным лицом каждое утро. За долгие годы, крошка. Я так сильно тебя люблю! За то, чтобы нам было так же весело, когда мы будем стары, как сейчас, когда мы молоды", — написал Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Напомним, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года после трех лет в отношениях. Повар признался своей любимой еще в 2020 году, однако свадьбу пришлось отложить еще на два года из-за карантинных ограничений.

Читайте также: