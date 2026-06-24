Бруклин Бекхэм растрогал обращением к жене в годовщину их помолвки и восхитил романтическим фото

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

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Первенец известных супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов — Бруклин — трогательно обратился к жене, американской актрисе Николе Пельтц.

К слову, пара празднует годовщину помолвки. Ровно шесть лет назад Никола согласилась выйти замуж за Бруклина. Бекхэм-младший поздравил избранницу с важной датой в семейной жизни.

Бруклин опубликовал их совместное романтическое фото. Кроме того, он поделился, что очень счастлив тем, что в его жизни появилась Никола и они стали семьей. По словам Бруклина, благодаря жене каждый его день полон яркими красками, весельем, теплом и просто невероятными эмоциями от того, что у него есть возлюбленная. Также Бекхэм-младший в очередной раз признался Пельтц в страстной любви.

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«Шесть лет назад я попросил свою лучшую подругу выйти за меня замуж. Ты моя девушка, моя прекрасная жена и все мое сердце. Каждый день рядом с тобой кажется наилучшим приключением, и я до сих пор не могу поверить, что имею счастье проживать эту жизнь вместе с тобой. Ты делаешь все вокруг ярче, веселее, теплее и волшебнее просто тем, что ты есть. Я не могу дождаться, чтобы продолжать смеяться, мечтать и оставаться молодыми душой вместе с тобой вечно. Я люблю тебя больше, чем могут выразить слова, Никола», — отметил Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Никола уже отреагировала на поздравления. Актриса ответила мужу взаимностью и подчеркнула, что он ее опора и родственная душа, поэтому и она счастлива быть его женой и любит Бруклина с каждым только больше.

«Я просто не могу любить тебя еще сильнее. Ты — мой мир, моя опора и моя родственная душа. Я люблю тебя миллион раз сильнее с каждым днем и обожаю быть твоей женой. Благодарю тебя за то, что любишь меня так безупречно. Мой навсегда», — подчеркнула актриса.

Отметим, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться в 2019 году, а уже в конце июня 2020-го обручились. Парочка сыграла роскошную свадьбу весной 2022 года в имении Пельтцев в Палм-Бич, штат Флорида.

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Отметим, недавно американский актер Маколей Калкин праздновал годовщину отношений с невестой. Звезда «Один дома» по случаю особенной даты показывала фото с возлюбленной и растрогал признанием.

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