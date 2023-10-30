Бруклин Бекхэм трогательно поздравил жену с годовщиной отношений и удивил особым подарком

Первенец известных супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов – Бруклин – сообщил о празднике в его семье.

Знаменитость отмечает четвертую годовщину отношений со своей женой, актрисой Николой Пельтц. По случаю важной даты Бруклин посвятил возлюбленной пост в Instagram. Первенец Бекхэмов опубликовал романтические кадры, сделанные в аэропорту Токио. На фото влюбленные нежно целуют друг друга. Бруклин поблагодарил Николу, что она есть в его жизни, и отметил, что он очень сильно ее любит.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Дорогая Никола! Последние четыре года были самыми удивительными годами моей жизни! Ты дополняешь мою жизнь! Ты — моя все, и я не могу дождаться, чтобы провести остальную свою жизнь с тобой! Я люблю тебя", — обратился к жене Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Тем временем Никола в своем Instagram похвасталась особым подарком, который получила от мужа. Бруклин вручил избраннице роскошные букеты белых цветов.

"С четвертым юбилеем, мою любовь, спасибо за прекрасные цветы! Я так тебя люблю", — обратилась к Бруклину Никола.

Подарок Николе Пельтц от Бруклина Бекхэма / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Отметим, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года, а свои отношения подтвердили только в январе 2020. В июле 2020 года пара объявила о помолвке, а в апреле 2022 влюбленные поженились.

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