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Брюс Уиллис потерял способность говорить и ходить: состояние актера стремительно ухудшается — СМИ
Звезда уже длительное время страдает от сложного недуга.
Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий от лобно-височной деменции, вызывает все большее беспокойство у фанов.
По данным "The Economic Times", звезда "Крепкого орешка" уже не способен говорить, читать и ходить самостоятельно. Его состояние требует постоянного ухода, и, как утверждают источники, Уиллис больше не помнит своего звездного прошлого.
70-летний актер еще в 2022 году завершил карьеру после того, как ему поставили диагноз афазия — нарушение речи из-за повреждения мозга, что существенно повлияло на его способность общаться. А уже в начале 2023 года его семья сообщила, что состояние Уиллиса ухудшилось - врачи диагностировали фронтотемпоральную деменцию, которая поражает лобную и височную доли мозга. Именно эти участки отвечают за речь, эмоции и двигательные функции.
По словам источников, которые издание не указывает, Уиллис сейчас не может вспомнить ни свои достижения в кино, ни родных. Его семья, в частности жена Эмма Хеминг, бывшая жена Деми Мур и пятеро детей объединилась, чтобы быть рядом в самые тяжелые моменты. Они неоднократно просили публику об уважении к частной жизни актера в этот сложный период.
Отметим, издание также добавило, что "никаких конкретных сведений о здоровье актера от его семьи в последние месяцы не поступало".
Напомним, последний раз Брюса Уиллиса публика могла видеть в объятиях его дочери Таллулы, которая провела с ним время.