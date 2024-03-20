Брюсу Уиллису – 69: Деми Мур показала, как выглядит сейчас тяжелобольный актер

Экс-жена артиста поделилась трогательным кадром с ним.
Голливудский актер Брюс Уиллис 19 марта отпраздновал день рождения.
Актеру исполнилось 69 лет. В своих соцсетях семья "крепкого орешка" трогательно поздравила его. В частности, к поздравлениям присоединилась и бывшая жена Уиллиса, Деми Мур.
В Instagram артистка разместила серией снимков с экс-супругом, с которым после развода 15 лет назад осталась в хороших отношениях.
Мур показала, как выглядит сейчас больной деменцией актер. На фото Уиллис сидит в кресле, а Деми Мур крепко держит его за руку. Также звезда поделилась фотографией, на которой Брюс Уиллис играет со своей маленькой и пока единственной внучкой Луэттой – дочерью 35-летней Румер Уиллис.
Вспомнила Деми и те времена, когда их трое дочерей были маленькими, а актер на кадре изображен молодым.
"С днем рождения, Брюс Уиллис! Мы любим тебя и очень благодарны за тебя", — подписала снимки Деми Мур.
Отметим, что два года назад у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарства. Источники из близкого окружения Уиллиса говорят, что он иногда не может узнать своих близких.
Напомним, также с днем рождения Брюса Уиллиса поздравила его нынешняя жена Эмма Хемминг. Она поделилась трогательным архивным фото, на котором Брюс Уиллис нежно обнимает их единственную общую дочь Мейбл Рэй.
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