Брюсу Уиллису – 69: Деми Мур показала, как выглядит сейчас тяжелобольный актер

Голливудский актер Брюс Уиллис 19 марта отпраздновал день рождения.

Актеру исполнилось 69 лет. В своих соцсетях семья "крепкого орешка" трогательно поздравила его. В частности, к поздравлениям присоединилась и бывшая жена Уиллиса, Деми Мур.

В Instagram артистка разместила серией снимков с экс-супругом, с которым после развода 15 лет назад осталась в хороших отношениях.

Мур показала, как выглядит сейчас больной деменцией актер. На фото Уиллис сидит в кресле, а Деми Мур крепко держит его за руку. Также звезда поделилась фотографией, на которой Брюс Уиллис играет со своей маленькой и пока единственной внучкой Луэттой – дочерью 35-летней Румер Уиллис.

Деми Мур показала фото с Брюсом Уиллисом / Фото: instagram.com/demimoore

Деми Мур показала фото с Брюсом Уиллисом / Фото: instagram.com/demimoore

Вспомнила Деми и те времена, когда их трое дочерей были маленькими, а актер на кадре изображен молодым.

Деми Мур показала фото с Брюсом Уиллисом / Фото: instagram.com/demimoore

"С днем рождения, Брюс Уиллис! Мы любим тебя и очень благодарны за тебя", — подписала снимки Деми Мур.

Отметим, что два года назад у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарства. Источники из близкого окружения Уиллиса говорят, что он иногда не может узнать своих близких.

Напомним, также с днем рождения Брюса Уиллиса поздравила его нынешняя жена Эмма Хемминг. Она поделилась трогательным архивным фото, на котором Брюс Уиллис нежно обнимает их единственную общую дочь Мейбл Рэй.

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