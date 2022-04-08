Бучанская трагедия: Камалия нашла еще одного своего коня, которого убили оккупанты

Лошади исполнительницы находились в конюшне в городе Буча.

Украинская певица Камалия нашла еще одного исчезнувшего коня из конюшни "КСК Буча".

В своем Instagram исполнительница сообщила, что животное отыскали недалеко от конюшни. К сожалению, конь, по прозвищу Габилен, был мертвым. Его безжалостно убили российские оккупанты.

"Еще одного моего коня, Габилена, которого мы искали, после разминирования окрестностей в Буче, нашли убитым в поле, рядом с конюшней "КСК Буча"! Зеленых тебе лугов, мой малыш! Беги по радуге! Память о тебе навсегда останется в сердце!" – написала Камалия.

Для просмотра листайте вправо

Вместе с тем, певица отметила, что никто не забудет то, что российские оккупанты творили на украинской земле. Каждый должен быть наказан.

"Никто не забудет зверств, которые совершили русские орки на нашей земле! Все получат по заслугам! Ублюдки, гореть вам в аду!" – добавила Камалия.

Отметим, российские оккупанты заминировали конюшню Камалии, которая расположена в Буче, где велись боевые действия. Кроме того, захватчики расстреляли лошадей исполнительницы. Среди погибших скакунов был и любимец певицы.

Читайте также: