Бучинская раскрыла последние слова Лесика перед остановкой сердца на ее концерте: "Свершилось чудо"

Народная артистка Украины Наталья Бучинская вспомнила подробности инцидента, случившегося с певцом Лесиком Сам.

Уже несколько недель артист находится в реанимации. Ведь как известно, в начале декабря у него остановилось сердце прямо на концерте Бучинской, где он был приглашенным гостем. К счастью, Лесик постепенно приходит в себя и понемногу начинает говорить. Его реабилитация и лечение продолжаются.

В то же время Бучинская с тревожностью вспоминает тот день, когда ее коллега потерял сознание на глазах у публики. Она делится, что за кулисами говорила с ним о будущем творчестве. И Лесик перед выходом на сцену дал обещание написать ей песню.

"Врачи говорят, что произошло чудо. Больше часа сердце Лесика не заводилось. Я точно не думала о том, что он, не дай Бог, умрет на сцене. И перед его выходом я говорю ему: "Лесик, мне надо, чтобы ты написал новую песню". А он говорит: "Обещаю!" А теперь ему говорю, что дорога только одна – в жизнь", — рассказала артистка в комментарии "ЖВЛ".

Наталья Бучинская и Лесик / Фото: facebook.com/N.Buchynska

Также Бучинская взглянула на ситуацию под другим углом. И объяснила, что на самом деле все могло бы сложиться иначе, будь Лесик был, например, наедине.

"Хорошо, что это произошло именно там, где было много людей – на концерте. Потому что я себе представила, что это могло произойти, если бы он был сам дома, например", — добавила Наталья.

Напомним, недавно на связь выходила подруга Лесика, которая регулярно навещает его в больнице. Она рассказала больше подробностей, что новому известно о здоровье музыканта.

У бывшего музыканта из группы "Дзидзьо" остановилось сердце посреди выступления

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