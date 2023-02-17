Буданов рассказал Комарову, что за четыре дня до вторжения российский банк в Украине скупил все наличные по максимальному курсу

Недавно телеканал "1+1 Украина" анонсировал премьеру авторского документального проекта Дмитрия Комарова "Рік" о 365 днях полномасштабной российской агрессии. Материал, который журналист собирал с самого начала полномасштабного вторжения, покажут 24 февраля в 20:15 на "1+1 Украина".

Только что стало известно, что в проекте руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментирует важнейшие события года полномасштабной войны и расскажет, какие сценарии вторжения России удалось сломать нашим защитникам.

Также в интервью с Дмитрием Комаровым Министр Обороны Алексей Резников поделится подробностями известных событий, которые до этого нельзя было называть.

В своем официальном Telegram-канале Дмитрий Комаров также поделился небольшим фрагментом интервью с Кириллом Будановым, полную версию которого можно будет увидеть в проекте. В нем журналист спрашивает о фактах, до сих пор засекреченных, но о которых уже сейчас можно говорить.

"Есть очень интересный факт. За четыре дня (до полномасштабного вторжения) отделения "Сбербанка россии", которые были у нас представлены, особенно в Киеве, скупили все наличные, которые только могли, по максимальному курсу. Они были все накоплены в их хранилищах. Они ждали, когда зайдут "свои" как говорят, открывать и со своими людьми проводить нужную им политику, раздавая наличные средства. Все самое интересное было 23 числа (февраль 2022 года). 24-го все уже шло как шло", — рассказывает Кирилл Буданов, вспоминая события почти годичной древности.

Полное интервью Кирилла Буданова, Алексея Резникова и генерала Александра Сырского можно будет увидеть в документальном проекте "Рік" Дмитрия Комарова 24 февраля в 20.15 на "1+1 Украина".

В проект войдут репортажи Комарова с горячих точек, редкие кадры из только что оккупированных городов и эксклюзивные интервью с теми, чьими руками и умом создается наша история и будущая победа. Все кадры и озвученные факты, которые будут включены в проект, согласованы с военным руководством страны.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров впервые показал засекреченное место, которое враг ищет всю войну. Журналист обнародовал кадры из Центра боевого управления.

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