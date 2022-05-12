"Будешь едой для червей": Тина Кароль гневно обратилась к Лепсу, который дал концерт в Донецке

"Будешь едой для червей": Тина Кароль гневно обратилась к Лепсу, который дал концерт в Донецке

Украинская певица Тина Кароль не смогла спокойно реагировать на то, как российский артист-путинист приехал в оккупированный Донецк и выступает там на так называемом "Дне республики" перед главарями ДНР.

Исполнительница гневно обратилась к Лепсу. Она радуется, что отказала еще в далеком 2013 году ему в сотрудничестве. Вместе с тем, певица дала артисту-путинисту очень точный совет.

"Нутро животного. Все было понятно еще тогда, когда я сказала тебе нет. Заезжай глубже, не беги так быстро. Мы встретим как следует. Ты будешь едой для червей. Мы презираем "короля", — гневно высказалась артистка.

Тина Кароль высказалась о Лепсе / Фото: instagram.com/tina_karol

К слову, певец-путинист Григорий Лепс вместе с Дмитрием Дюжевым и Ларисой Долиной приехал в Донецк и исполнил свои известные песни. Исполнитель собирается задержаться на Донбассе. Он планирует дать концерты и посетить раненых российских оккупантов в госпитале.

Отметим, в 2013 году ходили слухи о том, что Григорий Лепс станет продюсером украинской певицы Тины Кароль. Они вели переговоры в Москве. Впрочем, как оказалось, певица ему отказала. А после событий 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и враждебно вторглась на Донбасс, Кароль перестала ездить в РФ.

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