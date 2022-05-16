Вакарчук под обстрелами добрался до бойцов в Луганской области и устроил тайный концерт

В Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Враг безжалостно обстреливает позиции украинских защитников — только на одном участке фронта захватчики за день выпускают по несколько эшелонов снарядов, мин и ракет.

Но украинские защитники дают врагу достойный отпор. А поддержать военнослужащих приехал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который дал концерт в Луганской области.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

И организовать в таких условиях тайный от врага концерт требует от разведчиков настоящего мастерства. Место проведения мероприятия было строго засекречено. Вместо сцены – какое-то заброшенное помещение, вместо дорогих костюмов – униформа. Но уже через мгновение Слава Вакарчук выступит перед несколько сотнями бойцов.

Святослав Вакарчук дал концерт в Луганской области

"Такие выступления, которые я сейчас даю, они запоминаются даже больше, чем те большие концерты, которые я давал по миру на разных точках. Вот что ты играешь для бойцов, я буду вспоминать всю жизнь", — говорит Вакарчук.

Эти бойцы мчались через поля, простреливаемые врагом, чтобы послушать тот день, когда мы станем собой и что все будет хорошо. Вакарчук исполнил свою новую песню. Ей всего месяц. И это вообще первая песня в его жизни, написанная на заказ. Друг Калина, заместитель командира полка "Азов" попросил спеть о защитниках Азовстали.

"Я не умею писать песни на заказ, даже когда хочется, оно так не идет, это как влюбиться на заказ, но меня это так поразило, что я написал песню. Так и родилась, я написал фразу "Сонце зійшло над Азовом", я был в совсем другом месте, но это был восход солнца", — рассказал музыкант.

Святослав Вакарчук дал концерт в Луганской области

Вакарчука военные не отпускали еще полчаса: делали с ним селфи и брали автографы. И все же встреча была короткой, ведь бойцы должны идти, защищать страну от оккупантов. Но на душе будет уже не так тревожно, они будут помнить о том дне и о том, когда обязательно все будет хорошо.

Как прошел концерт Святослава Вакарчука на фронте под обстрелами россиян

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