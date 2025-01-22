Букмекеры дали первые ставки на победителя "Евровидения-2025": какое место пророчат Украине

Международный конкурс "Евровидение-2025" состоится аж в мае, однако букмекеры уже дали первые прогнозы.

На официальном сайте песенной гонки уже появились ставки. Хотя большинство стран еще даже не определились с представителями, однако первое место пророчат Бельгии. Букмекеры оценивают шансы страны на победу в 12%.

А вот на втором месте, по предварительным прогнозам, должна оказаться Швеция. Хотя страна также не определилась с представителем, однако "серебро" ей пророчат с вероятностью в 10%.

Между тем, Украина, по мнению букмекеров, в этом году окажется на третьем месте. Шансы украинского артиста завоевать "бронзу" на "Евровидении-2025" оценивают в 7%.

Первые ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2025"

Стоит отметить, что это лишь предварительные прогнозы букмекеров, которые постоянно меняются. Картинка станет другой после того, как все страны выберут представителя. Также прогнозы букмекеров не всегда сбываются. К слову, в прошлом году по их оценкам должна была победить Хорватия, однако первое место завоевала Швейцария.

Напомним, в Украине нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. Именно тогда станет известно, кто поедет представлять страну на главной музыкальной арене в Базеле. Сейчас же предлагаем ознакомиться с именами 10 финалистов нацотбора. К слову, участники конкурса представят свои песни завтра, 23 февраля, во время онлайн-трансляции. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий и первой сообщит все подробности.

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