Букмекеры обновили ставки на "Евровидение-2024": на каком месте Украина

Букмекеры снова обновили ставки на "Евровидение-2024".

Тройка претендентов на победу несколько изменилась, говорится в сюжете "ЖВЛ представляє". Италия пока остается на втором месте. А вот Хорватия сдвинула с третьего места Израиль, который теперь на седьмом месте. Украина по последним прогнозам сохраняет лидерство в рейтинге с 18% шансами на победу. В то время как Италия следует за ней с 8%, и Хорватия – с 7% шансов на победу.

Прогнозы букмекеров о победителе "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Кстати, отметим, что победительница отбора на "Евровидение-2024" Jerry Heil стала самой популярной украинской артисткой на мировом музыкальном сервисе Spotify. Это данные рейтинга прослушивания людей, поэтому здесь не учитывается мнение жюри или экспертов:

"Сказать, что я поражена, я благодарна, я счастлива – это так недостаточно! Спасибо вам, это вы наслушали! Я просто невероятно радуюсь, что то, что чувствую и пишу я, резонирует у вас! Это самая большая в мире любовь. А еще бешено кайфую от того, что натурально и органично украинская музыка начинает входить в глобальную", — поделилась эмоциями Джерри.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

К слову, в номинацию самых популярных вошли alyona alyona, занявшая второе место. А на третьем расположился тоже победитель "Евровидения-2022" KALUSH Orchestra.

Напомним, что 68-й по счету песенный конкурс "Евровидение-2024" состоится в Швеции. Участники исполнят конкурсные песни на главной сцене Malmo Arena. alyona alyona и Jerry Heil сразятся за право попасть в финал 7 мая.

Отметим, что тем временем на "Евровидении-2024" разгорелся скандал – поляки возмущены представительницей, которую выбрали от страны и обвинили артистку в нечестной победе.

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