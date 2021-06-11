"Бумбокс" и лидер "Димної Суміші" Чемеров выпустили совместный эмоциональный трек "Любила"

Музыканты рассказали, как работали над созданием песни.

Украинский рок-музыкант, композитор, продюсер и фронтмен украинской рок-группы "Димна Суміш" и The Gitas Александр Чемеров и группа "Бумбокс" во главе с Андреем Хлывнюком порадовала фанов официальным релизом композиции "Любила".

Как рассказал Чемеров, он начал писать песню в Лос-Анджелесе и тогда она называлась "1%".

"У меня в тот период жизни было много испытаний, название подходило идеально. Сидишь на балконе в L.A. и пишешь песню из расчета на дуэт - я сразу хотел чтобы в ней пел Андрей. Кажется, я ему отправил демку, вокал под гитару, а может быть мы увиделись, я тогда приехал на съемки клипа и застрял, но первая версия, которую я записал - это был соул с рнб, ему очень понравилась. А потом я понял, что сильно изменился и те синглы, которые выпустил, имеют с "Любила" мало общего", — рассказал Александр.

Тогда Андрей Хлывнюк предложил переделать аранжировку. За это взялся Дмитрий Кувалин (гитарист "Бумбокса"). Затем артисты привлекли Александра Люлякина (барабанщика "Бумбокса"), а затем и Павла Литвиненко (клавишника "Бумбокса"). Стало понятно, что это уже не дуэт Саши Чемерова и Андрея Хлывнюка, а Саши Чемерова и "Бумбокса".

Саша Чемеров и Андрей Хлывнюк / Володимир Клевер

"В песне "Любила" Андрей Хлывнюк написал второй куплет, а я оставшийся текст, включая припев. Говорить о смысле песни - занятие неблагодарное. Для меня смысл этой песни с одной стороны в вопросе: "А любит страна тебя, также сильно, как и ты ее?" Смысл в том, что надежда есть, пусть всего 1%, но есть! И, конечно, это песня о влюбленности. О чем еще писать?" — прокомментировал Чемеров.

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