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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Бунтарка Кристина Соловий со стрижкой под мальчика и с ирокезом ошарашила новым образом

Также артистка заинтриговала новым кавером.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Кристина Соловий

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий ошарашила своим новым бунтарским образом.

Артистка поделилась серией фотографий в Instagram. Все бы ничего, но на кадрах знаменитость просто не узнать, поскольку она предстает в кардинально новом образе. Кристина Соловий отказалась от платьев, примеряя белую майку и голубые джинсы. Однако больше внимания привлекает прическа артистки.

Певицу уже давно все привыкли видеть с длинными волосами. Однако на этот раз исполнительница предстала со стрижкой под мальчика. Более того, у Кристины Соловий еще и виднелся ирокез. Правда, это был только парик.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Оказывается, певица примеряла такой бунтарский образ не просто так. Дело в том, что артистка готовит новый кавер. Кристина Соловий предлагает поклонникам догадаться, чью именно песню она перепоет.

«Хорошие девушки слушают оригинал. Плохие — записывают каверы. Как вы думаете, на кого будет кавер», — интригует певица.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

В комментариях были разные варианты. Однако многие писали, что Кристина Соловий перепоет песню Сестрички Вики. Этот вариант наиболее очевидный. Дело в том, что певица не раз признавалась, что у нее есть такие планы. Более того, недавно артистка делилась, что у нее была личная встреча с Сестричкой Викой, которая много лет живет в США. Та согласилась на сотрудничество с Кристиной Соловий и разрешила использовать свои сэмплы.

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий / © instagram.com/soloviyka

Напомним, недавно Кристина Соловий резко высказалась об организаторах концерта памяти певца Степана Гиги. Артистка объяснила, из-за чего между ними не сложилось сотрудничество.

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