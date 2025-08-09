ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

Бурмака показала невиданные фото с Пономаревым и как он выглядел более 25 лет назад

Певица поздравила коллегу с важным праздником.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Мария Бурмака и Александр Пономарев

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Украинская певица Мария Бурмака публично поздравила народного артиста Украины Александра Пономарева с днем рождения.

Так, исполнитель 9 августа празднует свое 52-летие. По этому случаю Бурмака вспомнила много лет их дружбы и как они начинали свой творческий путь. И конечно не обошлось без совместных архивных фото. Артистка показала, как со временем она вместе с Александром менялась и росла в карьере. На некоторых снимках певца просто не узнать.

"С днем рождения, Александр Пономарев! Подумала, что я тебя знаю уже больше лет, чем не знаю. С 1993 года, от "Червоної Рути" в Донецке! Пой, пиши, концертируй, придумывай песни!!! Многая лета, Маэстро", — оставила артистка свои поздравления в Facebook.

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Пост Марии Бурмаки / © facebook.com/burmaka.maria

Пост Марии Бурмаки / © facebook.com/burmaka.maria

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

В свою очередь звездный именинник отреагировал в комментариях эмоджи в форме сердца. Тем временем в комментариях поклонники Пономарева продолжили его поздравлять:

  • Многая лета! Спасибо за украинскую песню

  • С Днем рождения любимого певца! Новых творческих взлетов, любви, здоровья

  • Искренне поздравляю! Пусть будет много любви и вдохновения!

Напомним, недавно Александр Пономарев рассекретил, на чем он зарабатывает во время войны и что случилось с его бизнесом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie