Бурмака показала невиданные фото с Пономаревым и как он выглядел более 25 лет назад

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Реклама

Украинская певица Мария Бурмака публично поздравила народного артиста Украины Александра Пономарева с днем рождения.

Так, исполнитель 9 августа празднует свое 52-летие. По этому случаю Бурмака вспомнила много лет их дружбы и как они начинали свой творческий путь. И конечно не обошлось без совместных архивных фото. Артистка показала, как со временем она вместе с Александром менялась и росла в карьере. На некоторых снимках певца просто не узнать.

"С днем рождения, Александр Пономарев! Подумала, что я тебя знаю уже больше лет, чем не знаю. С 1993 года, от "Червоної Рути" в Донецке! Пой, пиши, концертируй, придумывай песни!!! Многая лета, Маэстро", — оставила артистка свои поздравления в Facebook.

Реклама

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Пост Марии Бурмаки / © facebook.com/burmaka.maria

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

Мария Бурмака и Александр Пономарев / © facebook.com/burmaka.maria

В свою очередь звездный именинник отреагировал в комментариях эмоджи в форме сердца. Тем временем в комментариях поклонники Пономарева продолжили его поздравлять:

Многая лета! Спасибо за украинскую песню

С Днем рождения любимого певца! Новых творческих взлетов, любви, здоровья

Искренне поздравляю! Пусть будет много любви и вдохновения!

Напомним, недавно Александр Пономарев рассекретил, на чем он зарабатывает во время войны и что случилось с его бизнесом.