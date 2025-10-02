Бурмака заинтриговала обещанием, которое дала Ирине Билык, и сделала признание об их отношениях

Мария Бурмака и Ирина Билык

Реклама

Украинская певица, автор песен и ведущая Мария Бурмака откровенно рассказала о своих отношениях с коллегой Ириной Билык.

Артистки знакомы еще со времен первой "Червоной руты", однако их карьерные пути складывались совершенно по-разному. Несмотря на различия в репертуаре и взглядах, между ними сохраняется теплая связь. По словам Бурмаки, дружбу с Билык нельзя назвать очень близкой, но их поколение объединяет общая история. Они радуются встречам и поддерживают друг друга, хотя и редко видятся.

"Нельзя сказать, что это очень близкая дружба. Потому что близкая дружба — это когда люди видятся, поддерживают друг друга, находятся рядом, у которых есть общие мысли, общие интересы. Но мы все равно люди одного поколения и все равно очень тепло обнимаемся при встрече", — рассказала певица в комментарии изданию "Гордон".

Реклама

Мария Бурмака и Ирина Билык / © instagram.com/mariaburmaka

Также артистка вспомнила, что однажды стала на защиту Билык после критики. Тогда ее слова вызвали волну обсуждений, но Мария не жалеет об этом поступке.

"Ира сказала какую-то там не очень умную вещь в эфире и на нее все набросились. Я ее защитила, а потом набросились на меня. Наверное, дружбой в понимании "спина к спине" это назвать нельзя. Но этот путь — очень серьезная вещь", — добавила она.

Кроме этого, певица поделилась, что в будущем не исключает возможности дуэта с Ириной Билык. Они уже обсуждали такую идею во время встречи на концерте памяти Николая Мозгового. Хотя пока это только на уровне разговоров, Бурмака считает такой вариант вполне реальным: "Ира говорит: "А ты не хочешь мне написать какую-то песню?" И я ответила: "Почему бы и нет". Но это пока только идеи".

Напомним, недавно продюсер Юрий Никитин раскрыл правду об отношениях с Ириной Билык и что их объединяет после расставания.