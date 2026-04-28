Бужинская и Бучинская после 10 лет конфликта сделали громкое заявление: "Люди являются свидетелями"

Екатерина Бужинская и Наталья Бучинская

Реклама

Украинские певицы Екатерина Бужинская и Наталья Бучинская неожиданно объявили о примирении после почти десяти лет напряженных отношений.

Неожиданный диалог между артистками состоялся во время записи интервью у Славы Демина. Ведущий позвонил Бужинской в присутствии Бучинской, что стало поводом для открытой и честной коммуникации. В результате обе пришли к выводу: конфликт давно исчерпался и не имеет смысла его продолжать.

Как рассказала Бучинская, ранее она пыталась уладить ситуацию опосредованно — через композитора Никола Петраша, который предлагал им записать дуэт. Однако тогда инициатива осталась без продолжения. Сейчас же певица признает: с годами она переосмыслила ситуацию и больше не видит причин для вражды.

Реклама

Наталья Бучинская и Слава Демин звонят Екатерине Бужинской по телефону

В свою очередь, Бужинская в телефонном разговоре отметила, что была открыта к сотрудничеству и раньше, но не получила ответа. Поэтому она поддержала идею объединения, и стороны согласились реализовать совместный творческий проект.

«Две мудрые и красивые певицы — нам пора что-то создать. Надо делать дуэт. Надо жить и объединяться, чему нас научила война. Многие люди являются свидетелями», — отметила Наталья.

К слову, длительный конфликт между артистками частично возник из-за постоянной путаницы между ними — похожие фамилии часто вводили в заблуждение публику и организаторов различных мероприятий, что влияло и на карьерные возможности. Но, похоже, теперь эта история окончательно в прошлом.

Напомним, недавно Наталья Бучинская рассказала о пережитой клинической смерти и с какими диагнозами боролась.

Реклама

Новости партнеров