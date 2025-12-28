Бужинская нежно поздравила двойняшек с 9-летием и на свежем фото удивила, как они повзрослели

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Реклама

Украинская певица Екатерина Бужинская сообщила о важном празднике в ее семье.

Двойняшки исполнительницы - Катя и Дима - 27 декабря отпраздновали день рождения. Детям уже исполнилось 9 лет. По случаю праздника артистка посвятила им пост в Instagram.

Екатерина Бужинская показала, как ее сын и дочь с годами очень сильно изменились и повзрослели. Исполнительница опубликовала их свежее фото, где те позировали в новогодних образах на фоне ярко наряженной елки.

Реклама

Дети Екатерины Бужинской / © instagram.com/buzhynska

Также певица адресовала сыну и дочери теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Артистка отметила, что дети - их с мужем Димитаром Стойчевым - гордость, и они их безгранично любят.

"Поздравляю наших любимых сынишку Диму и доченьку Катю с днем рождения! Божьей ласки, счастья, радости, хорошей учебы и мирного детства! Вы- наша гордость! Любим безгранично", - обратилась к детям артистка.

Напомним, недавно в семье певца Позитива был важный праздник. Дочь артиста от танцовщицы Юлии Сахневич отпраздновала свой первый день рождения. По случаю праздника жена исполнителя показала редкое фото Марии.