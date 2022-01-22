Бужинская, Павлик и Скрипка: кто из украинских звезд — многодетные родители

Бужинская, Павлик и Скрипка: кто из украинских звезд — многодетные родители

У нектороых звезд более трех детей.

Большинство известных украинских знаменитостей счастливы в браке и воспитывают детей. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях — многодетных родителях.

Alyosha и Тарас Тополя

instagram.com/alyoshasinger

Звездные супруги певцов Тарас Тополя и Alyosha в августе 2020 года в третий раз стали родителями. Так, пара воспитывает двух сыновей и дочь — 8-летнего Романа, 5-летнего Марка и 9-месячную Машу.

Дядя Жора

instagram.com/dyadya_jora

Известный украинский шоумен Вадим Мичковский, он же Дядя Жора, живет в женском царстве. Жена Наталья подарила ведущему трех дочерей — Уляну, Устину и Амину.

Екатерина Бужинская

instagram.com/buzhynska

Певица Екатерина Бужинская — счастливая мама троих детей. Так, в первом браке с продюсером Юрием Квеленковым артистка родила дочь Елену, которой сейчас 14 лет. Затем звезда во второй раз вышла замуж за бизнесмена Димитара Стойчева и подарила любимому двойняшек — Катю и Диму. Им недавно исполнилось 4 года.

Олег Скрипка

instagram.com/o.skrypka

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка также может похвастаться большой семьей. У артиста четверо потомков. Вместе с любимой звезда воспитывает 15-летнего Романа, 13-летнего Устима, 10-летнюю Олесю и 8-летнюю Зоряну. Заметим, недавно Устим вместе с отцом снялся в своем первом клипе, в котором спел. Парень пошел по стопам отца.

Валентина Хамайко

пресслужба каналу "1+1"

Ведущая программы "Сніданок. Вихідний" на канале "1+1" Валентина Хамайко — мама четырех детей. В знаменитости и ее мужа, бизнесмена и вице-президента Федерации триатлона Украины Андрея Онистрата две дочери — Соломия (11 лет), Мирослава (6 лет) и два сына — Михаил (6 лет) и Андрей (2 года). Младшего мальчика назвали в честь отца.

Виктор Павлик

instagram.com/viktorpavlik

Певец Виктор Павлик вскоре в четвертый раз станет отцом. Так, от первой его жены Лиды у звезды есть 37-летний сын Александр. Затем у певца были отношения со Светланой из Узбекистана, которая родила ему дочь Кристину. Следующая жена Лариса родила сына Павла, который, к сожалению, умер в 2020 году после длительной борьбы с раком.

facebook.com/vpavlik100

Сейчас же исполнитель женат на молодой концертной директорше Екатерине. Девушка летом родит сына, которого планируют назвать Михаилом. Интересно, что артист также дважды дедушка.

Ольга Фреймут

instagram.com/freimutolia

Телеведущая и участница "Танців з зірками" Ольга Фреймут тоже многодетная мама. Знаменитость воспитывает 15-летнюю дочь Злату, которую родила от британца Нила Митчелла, 5-летнего Валерия и 3-летнюю Евдокию, которых подарила мужу Владимиру Локотко.

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