Бужинская показала отдых с 7-летними детьми-близнецами и удивила, как они изменились

Певица отправилась с семьей в горы.
Украинская певица Екатерина Бужинская рассказала о семейном отдыхе.
Так, звездное семейство в зимний отпуск уехало в горы в Болгарии. Чтобы не забыть счастливые мгновения, Бужинская наделала разные кадры с детьми. И в фотоблоге похвасталась, как они поразвлекались в снежных кучугурах. В частности, 7-летние Катя и Дима повеселились с мамой на фоне снежной горки, покатались на санках, сделали снежных ангелов и даже устроили фотосессию с собаками возле гостиницы.
На изображениях заметно, что дети исполнительницы уже почти догнали маму в росте и сильно изменились. Об этом также написала и самая звездная мама: "Бесценное время проведено с детьми! Они так быстро растут!".
Также Бужинская не забыла насладиться временем в компании своего мужа, иностранца Димитара Стойчева. Супруги полюбовались местными видами и наделали общих фото.
В комментариях множество поклонников написало певице о том, как быстро повзрослели двое ее младших детей. А также наделало им комплименты.
- Екатерина, как выросли ваши детки
- Красивая Екатерина и классные дети!
- Какие красивые, счастливые вместе
Напомним, недавно певица Оля Полякова также показала своих подросших дочерей. Исполнительница рассекретила, где они сейчас отдыхают.
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