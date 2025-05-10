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- Гламур
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Бужинская приехала в Одессу и наделала пикантных фото в купальнике возле бассейна
Артистка рассказала о своих планах возле моря.
Украинская певица Екатерина Бужинская похвасталась своей поездкой в Одессу.
В своем фотоблоге звезда поделилась, что приехала к морю не только отдыхать, но и петь. Так, перед своим концертом Екатерина прогулялась по побережью и наделала фото на память. В частности, похвасталась пляжным нарядом, состоявшим из накидки и брюк с геометрическим принтом. В таком же стиле на певице можно увидеть купальник. Довершить образ исполнительница взялась с помощью очков и платка.
Также Бужинская опубликовала фото, где встает в одном купальнике, подчеркивая свою фигуру. Она призналась, что Одесса довольно тепло ее встречает, поэтому охотно посетила СПА-комплекс в отеле под открытым небом.
"Приветсвую из родной Одессы! Сегодня открыли пляжный сезон", – написала артистка.
Фаны Екатерины уже активно комментируют фото, восхищаясь ее видом и летним настроением:
Катя, фигура – огонь
Красавица и красивая певица с шикарным голосом!
А какая красивая фигура!
Напомним, недавно певица Алла Пугачева показала, как она выглядит в свои 76 лет на свежем фото с тремя детьми.