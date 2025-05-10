ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
363
Время на прочтение
1 мин

Бужинская приехала в Одессу и наделала пикантных фото в купальнике возле бассейна

Артистка рассказала о своих планах возле моря.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Украинская певица Екатерина Бужинская похвасталась своей поездкой в Одессу.

В своем фотоблоге звезда поделилась, что приехала к морю не только отдыхать, но и петь. Так, перед своим концертом Екатерина прогулялась по побережью и наделала фото на память. В частности, похвасталась пляжным нарядом, состоявшим из накидки и брюк с геометрическим принтом. В таком же стиле на певице можно увидеть купальник. Довершить образ исполнительница взялась с помощью очков и платка.

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Также Бужинская опубликовала фото, где встает в одном купальнике, подчеркивая свою фигуру. Она призналась, что Одесса довольно тепло ее встречает, поэтому охотно посетила СПА-комплекс в отеле под открытым небом.

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская показала свой день в Одессе / © instagram.com/buzhynska

Екатерина Бужинская показала свой день в Одессе / © instagram.com/buzhynska

"Приветсвую из родной Одессы! Сегодня открыли пляжный сезон", – написала артистка.

Фаны Екатерины уже активно комментируют фото, восхищаясь ее видом и летним настроением:

  • Катя, фигура – огонь

  • Красавица и красивая певица с шикарным голосом!

  • А какая красивая фигура!

Напомним, недавно певица Алла Пугачева показала, как она выглядит в свои 76 лет на свежем фото с тремя детьми.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie