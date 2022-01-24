Бужинская раскритиковала блогершу, которая дефилировала в бикини под ее песню: "Как проститутки"

Бужинская раскритиковала блогершу, которая дефилировала в бикини под ее песню: "Как проститутки"

Звезде не понравился поступок блогерши.

Украинская певица Екатерина Бужинская возмутилась из-за известной блогерши, Марианны Гутак.

К слову, звезда Сети решила похвастаться своей фигурой. Она в бикини дефилировала под песню Бужинской — "Як у нас на Україні".

Впрочем, исполнительнице это не понравилось. Певица начала критиковать Гутак из-за того, что она использует ее песни для таких видео.

Екатерина Бужинская захейтила известную блогершу / instagram.com/buzhynska

"Какой имидж вы делаете украинкам. У меня вопрос? Обязательно использовать мою песню и показывать свои ягодицы? Я не могу понять, зачем? Как проститутки. Уже без стыда обнажаются на каждом шагу", — возмутилась Бужинская.

Екатерина Бужинская захейтила известную блогершу / instagram.com/buzhynska

Сама же блогерша не отреагировала на критику Екатерины Бужинской. Видео из своего Instagram она не удалила. Более того, она и дальше хвасталась стройной фигурой. Правда, звезда Сети выбирала для своих видео песни других исполнителей.

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