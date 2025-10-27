Бужинская рассекретила, кто помешал ей построить карьеру в России: "Слава Богу, что не сложилось"

Екатерина Бужинская

Украинская певица Екатерина Бужинская призналась, что в начале своей карьеры имела шанс попасть в российский шоу-бизнес.

В 2009 году артистке предлагали контракт на полмиллиона долларов, однако сделка так и не состоялась. Сейчас звезда убеждена — это было к лучшему. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину, вспомнив, как пела дуэтом со Стасом Михайловым в песне "Королева вдохновения", написанной Сергеем Бакуменко.

"Стас приезжал в Украину и выбирал, с кем бы хотел спеть. Он выбрал меня и Таисию Повалий. Мы записали песню, все шло к съемкам клипа. Ребятам очень понравилось, как я быстро работаю в студии. Сказали: "Давайте контракт, забираем вас в Россию", — вспомнила Бужинская.

Однако после этого певица внезапно перестала получать ответы от российских продюсеров. Артистка подчеркнула — когда пыталась поддерживать связь с артистами из РФ, то сразу наткнулась на резкую сдержанность и холод.

"Потом - раз, и тишина. Я набираю Стаса, он холодно говорит. А дальше мне сказали, что Таисия Повалий с Игорем Лихутой сделали все возможное, чтобы конкурентку не пустить на российский рынок", — поделилась артистка.

Екатерина Бужинская и Таисия Повалий

Однако звезда отметила, что совсем не жалеет об этом. Более того, теперь Бужинская благодарна судьбе за такой поворот.

Напомним, недавно концерт Екатерины Бужинской в Николаеве запомнился не только песнями, но и громким скандалом среди зрительниц. Прямо во время выступления между фанатками певицы вспыхнула драка, из-за которой пришлось вмешаться охране. Артистка не оставила инцидент без внимания и отреагировала на неожиданную ситуацию.