Бужинская удивила конфузом с польской властью, в который попала из-за известной коллеги: "Вынуждена защищаться"

Екатерина Бужинская и Наталья Бучинская

Украинская певица Екатерина Бужинская вспомнила неприятные ситуации, которые возникали в ее карьере из-за путаницы с коллегой Натальей Бучинской.

Артистка в интервью на YouTube-канале Марички Падалко призналась, что в 2015-2016 годах даже столкнулась с серьезными проблемами во время благотворительного тура в Европе. Тогда ей отказали в поддержке концерта, потому что перепутали с Натальей, которая в свое время выступала на антимайдане.

"Мне пришло официальное письмо из Польши: "Вы пели на антимайдане, мы не будем помогать в проведении концерта". Я ответила: "Извините, вы внимательно читали мое имя? Я — Екатерина, а не Наталья Бучинская". Потом извинились, но это было очень неприятно. Такие ситуации случались часто", — рассказала певица.

Екатерина Бужинская / © скриншот с видео

Бужинская подчеркнула, что ощущала последствия этой путаницы неоднократно, но особенно ее задели недавние слова Натальи Бучинской. Екатерина вспомнила, что в одном из интервью Бучинская заявила, что появилась в украинском шоу-бизнесе гораздо раньше и обвинила Бужинскую в плагиате.

"В одном из интервью она сказала, что я появилась в шоу-бизнесе позже нее и что моя фамилия даже ненастоящая. Я никогда не провоцировала скандалов, но когда меня пытаются оскорбить, то я вынуждена защищаться", — призналась артистка.

Екатерина объяснила, что сценическое имя "Бужинская" ей посоветовал взять Юрий Рыбчинский еще в 1996 году. Певица добавила, что оно является родовой фамилией ее матери.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко

