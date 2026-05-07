Бужинская высказалась о жизни двух детей в Болгарии во время войны и почему они не едут в Украину

Екатерина Бужинская с детьми / © instagram.com/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская откровенно рассказала о жизни своей семьи за границей.

Артистка призналась, что ее младшие дети — девятилетние двойняшки Дима и Катя — пока не приезжают в Украину из-за ситуации с безопасностью. По словам певицы, к такому решению они пришли вместе с мужем, болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Как пояснила Екатерина, именно муж настаивает, чтобы дети во время войны оставались в Болгарии, где семья проживает постоянно.

«Муж не позволяет. Из-за опасности. Мы можем отдыхать в Болгарии, хотя я очень люблю Трускавец, Карпаты. В Болгарии тоже горы и очень много минеральных источников. Это как Швейцария, но дешевле. Мы уже Болгарию почти всю изучили за 12 лет. И еще я люблю Грецию», — призналась Бужинская в интервью blik.ua.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / © facebook.com/katyabuzhynskaya

Также артистка рассекретила, с кем оставляет детей, когда отправляется на гастроли. По ее словам, помогает семья мужа — в частности, мама Димитара, которая ухаживает за внуками и занимается бытом. Певица отмечает, что дети хорошо адаптировались к жизни за рубежом, учатся в третьем классе и радуют родителей успехами.

«Все хорошо, они в третьем классе. Стараются, хорошо учатся. Муж у меня прекрасный. Он помогает, контролирует, когда меня нет дома, когда на гастролях. А когда дома, конечно, я больше времени провожу с детьми», — поделилась звезда.

К слову, Екатерина Бужинская является многодетной мамой. Кроме двойняшек, она имеет старшую дочь Елену от первого брака с продюсером Юрием Квеленковым. Сейчас девушка получает образование в Германии и мечтает стать детской писательницей.

