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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Был хорошим снайпером": Назар Заднепровский удивил признанием о своем хобби

Актер семь лет занимался в детско-юношеской спортивной школе, вспомнил свои успехи на площадке и рассказал, как следит за матчами любимых баскетбольных команд.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Назар Заднепровский

Назар Заднепровский

Украинский актер Назар Заднепровский рассказал о своем главном увлечении вне театра и съемочной площадки.

Оказалось, что звезда кино еще со школьных лет увлекается баскетболом и в свое время достигла немалых успехов в этом виде спорта. Интерес к игре у актера появился случайно. Когда Назар учился в школе, в их заведение пришел детский тренер, который и заинтересовал парня баскетболом. Впоследствии это увлечение переросло в серьезные занятия спортом.

Заднепровский напомнил, что посещал детско-юношескую спортивную школу от четвертого до одиннадцатого класса. Тогда он был невысокого роста и имел несколько более телосложение, однако со временем вытянулся. Особенно хорошо актеру удавалось попадать в корзину.

«Я занимался баскетболом в ДЮСШ с четвертого по одиннадцатый класс. Как-то в школу пришел тренер, и я решил попробовать. Тогда был невысокий и немного полный, но потом вытянулся. Я был хорошим снайпером, а баскетбол до сих пор остается моей страстью», — поделился артист на что «Кто сверху?» .

Назар Заднепровский

Назар Заднепровский

Хотя теперь актер уже не так часто сам выходит на спортивную площадку, любовь к баскетболу никуда не исчезла. Заднепровский продолжает следить за матчами и болеть за любимые команды. Причем настолько увлеченно, что готов специально просыпаться раньше ради просмотра игр.

«Сейчас, когда в Лос-Анджелесе или другом городе проходит серия матчей, я могу проснуться утром, намеренно не смотреть на результаты, а включить запись матча и посмотреть его в повторе», — признался Назар.

Напомним, недавно супруга народного артиста Украины Заднепровского рассекретила его главный минус .

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