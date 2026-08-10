- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 642
- Время на прочтение
- 2 мин
"Была чуйка": известная украинская блогерша сорвалась в канаву на квадроцикле и перенесла операцию
Звезда Kalush Orchestra после ДТП уже написала отказ от длительной госпитализации по одной причине.
Участница группы Kalush Orchestra, украинская блогерша Симбочка попала в аварию на квадроцикле и оказалась в больнице.
После ДТП знаменитость перенесла операцию, а впоследствии вышла на связь с подписчиками в Instagram под капельницей и рассказала, что чудом избежала более серьезных травм. По словам блогерши, она ехала по очень каменистой местности и неудачно упала с квадроцикла, после чего врачам пришлось зашивать полученные травмы.
«Попала в незначительное ДТП. Перелетела на квадроцикле. Только что была операция, выжила — и хорошо. Выхожу из наркоза, меня зашили. Кости целые, но порвалась. Сказали, что я родилась в рубашке», — шокировала Симбочка.
Впоследствии блогерша решила подробнее объяснить, что именно произошло. Оказалось, что за рулем квадроцикла была не она. Компания пыталась добраться до места, куда невозможно было проехать обычным автомобилем, однако из-за сложной дороги водитель не справился с управлением.
В результате инцидента компания вылетела с основной дороги на 15-20 м. По словам друзей Симбочки, она «истекала кровью» и «едва дышала», а карета «скорой» искала пострадавших в полях. В свою очередь блогерша вспоминает, что в тот момент она изо всех сил «пыталась не выключиться» и дождаться бригады медиков.
«Нам нужно было добраться до одного места и машиной там не проедешь. Очень была плохая дорога, не справились с управлением. Не я была за рулем, мы наехали на большой камень. Я слышу крик и лечу вместе с этим человеком в канаву. Сальто нормальное перекрутили. Лежала в канаве и ждала "скорую", очень далеко отлетела», — вспомнила момент аварии блогерша.
По словам Симбочки, во время падения она ударилась головой, а сверху на нее упал человек, который также находился на квадроцикле. Несмотря на это, обошлось без переломов. Интересно, что незадолго до ДТП у блогерши была «чуйка». Она признается, что предчувствовала что-то опасное и даже думала отказаться от поездки. После всего, что произошло, своим ангелом-хранителем звезда назвала дочь.
«Я упала головой сначала, на меня сверху упал человек, сейчас все хорошо. Повезло, что без перелома, хорошо, что осталась в живых. Я взяла вину на себя. У меня была чуйка, что разобьюсь, но все равно поехала», — объяснила она.
После операции Симбочка осталась под наблюдением медиков. Однако, судя по ее сторис, надолго задерживаться в больнице она не хотела. Блогерша отметила, что ее дома ждала дочь София от музыканта Parfeniuk, поэтому это стало причиной для отказа от длительной госпитализации и на утро следующего дня она планировала быть с ребенком.