"Была чуйка": известная украинская блогерша сорвалась в канаву на квадроцикле и перенесла операцию

Симбочка / © instagram.com/simbochkka

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Участница группы Kalush Orchestra, украинская блогерша Симбочка попала в аварию на квадроцикле и оказалась в больнице.

После ДТП знаменитость перенесла операцию, а впоследствии вышла на связь с подписчиками в Instagram под капельницей и рассказала, что чудом избежала более серьезных травм. По словам блогерши, она ехала по очень каменистой местности и неудачно упала с квадроцикла, после чего врачам пришлось зашивать полученные травмы.

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«Попала в незначительное ДТП. Перелетела на квадроцикле. Только что была операция, выжила — и хорошо. Выхожу из наркоза, меня зашили. Кости целые, но порвалась. Сказали, что я родилась в рубашке», — шокировала Симбочка.

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Симбочка / © instagram.com/simbochkka

Симбочка / © instagram.com/simbochkka

Впоследствии блогерша решила подробнее объяснить, что именно произошло. Оказалось, что за рулем квадроцикла была не она. Компания пыталась добраться до места, куда невозможно было проехать обычным автомобилем, однако из-за сложной дороги водитель не справился с управлением.

В результате инцидента компания вылетела с основной дороги на 15-20 м. По словам друзей Симбочки, она «истекала кровью» и «едва дышала», а карета «скорой» искала пострадавших в полях. В свою очередь блогерша вспоминает, что в тот момент она изо всех сил «пыталась не выключиться» и дождаться бригады медиков.

«Нам нужно было добраться до одного места и машиной там не проедешь. Очень была плохая дорога, не справились с управлением. Не я была за рулем, мы наехали на большой камень. Я слышу крик и лечу вместе с этим человеком в канаву. Сальто нормальное перекрутили. Лежала в канаве и ждала "скорую", очень далеко отлетела», — вспомнила момент аварии блогерша.

Сторис Симбочки / © instagram.com/simbochkka

По словам Симбочки, во время падения она ударилась головой, а сверху на нее упал человек, который также находился на квадроцикле. Несмотря на это, обошлось без переломов. Интересно, что незадолго до ДТП у блогерши была «чуйка». Она признается, что предчувствовала что-то опасное и даже думала отказаться от поездки. После всего, что произошло, своим ангелом-хранителем звезда назвала дочь.

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«Я упала головой сначала, на меня сверху упал человек, сейчас все хорошо. Повезло, что без перелома, хорошо, что осталась в живых. Я взяла вину на себя. У меня была чуйка, что разобьюсь, но все равно поехала», — объяснила она.

Симбочка / © instagram.com/simbochkka

После операции Симбочка осталась под наблюдением медиков. Однако, судя по ее сторис, надолго задерживаться в больнице она не хотела. Блогерша отметила, что ее дома ждала дочь София от музыканта Parfeniuk, поэтому это стало причиной для отказа от длительной госпитализации и на утро следующего дня она планировала быть с ребенком.

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