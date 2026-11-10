"Была обида": экс-участник DZIDZIO высказался о смерти Лесика и напряженных отношениях в группе

Группа DZIDZIO

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Украинский певец Юлик высказался о смерти коллеги Лесика, с которым пять лет гастролировал в составе группы DZIDZIO.

Музыкант на проекте «Наодинці з Гламуром» почтил память звездного товарища. Он вспомнил, что между ними всегда была классная связь. Однако все изменилось после конфликта Лесика и Дзидзьо и выхода Юлика из коллектива.

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Певец предположил, что Лесик имел серьезную обиду на солиста группы Михаила Хому. И добавил, что в свое время тоже мог неправильно понимать позицию коллеги. Но все плохое Юлик оставляет в прошлом и вспоминает Лесика только с теплом.

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«Всегда плохо, когда нас покидает близкий человек. С Лесиком у меня множество невероятных воспоминаний. Было разное. Не раз были перепалки, когда я был в группе. Затем конфликт возник между Дзидзьо и Лесиком. Меня там не было. Конечно, была какоя-то обида со стороны Лесика. Может быть, я до конца не хотел воспринимать его сторону. Поэтому не было такого общения, когда я был в группе. Но человек был мне дорог», — объяснил звезда в комментарии Анне Севастьяновой.

Дзидзьо и Лесик / © instagram.com/dzidzio

Как известно, Лесик Турко был одним из основателей группы DZIDZIO, однако в 2016 прекратил сотрудничество с коллективом. Между ним и Хомой возник конфликт, сопровождавшийся взаимными публичными претензиями по распределению финансов и авторских прав. Впоследствии артисты прекратили общение, а Лесик неоднократно выражал недовольство тем, как завершилась его история с DZIDZIO.

Смерть Леска Турка — почему умер бывший участник группы DZIDZIO и реакция семьи

22 ноября 2025 года в возрасте 58 лет умер украинский музыкант и соучредитель группы DZIDZIO Олег Турко, известный под сценическим псевдонимом Лесик. О его смерти сообщила журналистка Мария Панчишин, а затем печальное известие подтвердил сын артиста.

Последние годы жизни у музыканта были серьезные проблемы с сердцем. Весной 2024 года он перенес сложную операцию, во время которой ему заменили четыре сердечных клапана и аорту. Несмотря на длительную реабилитацию, артист вернулся к концертной деятельности.

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Лесик Турко

В декабре 2024 года во время выступления на концерте певицы Натальи Бучинской во Львове у Лесика внезапно остановилось сердце. Музыкант потерял сознание прямо на сцене, после чего его срочно доставили в реанимацию.

Впоследствии супруга артиста Ирина Турко предполагала, что причиной критического состояния мужа могло стать отравление смесью несовместимых препаратов, и даже обращалась к правоохранителям, которые потом указали на «недостаточную доказательную базу». Так что фактически дело было закрыто. В то же время официально подтвержденной причины смерти музыканта не обнародовали.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ЗВІДКИ В НЬОГО ВІДСТРОЧКА?! І що Кудлай, Сумська й Зібров насправді думають про молодших колег

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