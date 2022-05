"Было бы чудесно с ними замутить что-нибудь": The Rasmus намекнули на будущий дуэт из Kalush Orchestra

В этом году Финляндию на песенном конкурсе "Евровидение-2022" представит знаменитая группа The Rasmus.

Финские рокеры уже успели познакомиться с представителями Украины – группой Kalush Orchestra.

The Rasmus настолько понравилась конкурсная песня коллектива, что они уже успели практически выучить наизусть припев Stefania. Более того, финны спели вместе с украинцами. Сначала вместе выполнили отрывок Stefania, а позже - всемирно известной композиции The Rasmus – In the shadows.

Как признались музыканты рок-группы, из Kalush Orchestra у них сложились дружеские отношения.

"Мы нашли общий язык, потому что они – группа, и мы – группа. У нас групповая похожая энергетика. И мы, и они знаем, как это быть вместе, это знакомые ощущения обоим. Пожалуй, поэтому нам с ними легко общаться ", – поделился солист The Rasmus.

Впрочем, на этом сюрпризы не заканчиваются. Оказывается, финскому коллективу настолько понравилась музыка Kalush Orchestra, что они были бы не прочь сделать общий дуэт.

"Бегали мурашки по телу, когда ребята играли на своих дудках. Я такого еще не видел в своей жизни. Как он успевает и во флейту подуть, и ртом выгремлять. Это было что-то невероятное. Мои напарники вместе говорят, что это блестяще. Было бы чудесно замутить с ними что-нибудь", — добавил гитарист The Rasmus.

Отметим, что на конкурсе "Евровидение-2022" The Rasmus выступит во втором полуфинале под номером один. Коллектив исполнит композицию Jezebel.

Kalush Orchestra представит Украину на первом полуфинале конкурса под шестым номером с песней Stefania.

Финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. По прогнозам букмекеров, Украина одержит победу с большим отрывом от конкурентов. Группе The Rasmus прочат 14 место.

Читайте также: