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Бывшая Андрея Хлывнюка закрутила роман со старшим на 18 лет российским олигархом Абрамовичем
Парочку впервые застали вместе на публике, хотя встречаться они начали еще до полномасштабной войны.
Бывшая избранница солиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка — украинская модель Наталья Гоций — закрутила роман с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
Парочка начала встречаться еще до полномасштабной войны. Правда, ни 42-летняя модель, ни 60-летний бизнесмен не подтверждали эти сплетни. Однако недавно парочка осуществила совместный выход в свет.
Они вместе посетили International Art Festival, который состоялся в Баку, о чем сообщает Oxu.az. Парочку сфотографировали папарацци и опубликовали соответствующие фотографии.
К слову, Наталья Гоций — украинская модель. Ранее она состояла в браке с бизнесменом Романом Нижником, от которого родила двух сыновей — Спартака и Тамерлана. Также у Гоций был кратковременный роман с Андреем Хлывнюком, о котором стало известно в 2021 году — уже после его завершения.
Что же касается Романа Абрамовича, то за его плечами три официальных брака. От второй жены у бизнесмена есть пятеро детей. Третья жена родила ему сына и дочь.
Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая рассекретила свои 6-летние отношения. Также знаменитость удивила, как благодаря духовному обряду встретила любовь.