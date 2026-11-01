Бывшая Андрея Хлывнюка закрутила роман со старшим на 18 лет российским олигархом Абрамовичем

Наталья Гоций / © instagram.com/nataliiagotsii

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Бывшая избранница солиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка — украинская модель Наталья Гоций — закрутила роман с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Парочка начала встречаться еще до полномасштабной войны. Правда, ни 42-летняя модель, ни 60-летний бизнесмен не подтверждали эти сплетни. Однако недавно парочка осуществила совместный выход в свет.

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Роман Абрамович, а рядом с ним с короткой стрижкой Наталья Гоций

Они вместе посетили International Art Festival, который состоялся в Баку, о чем сообщает Oxu.az. Парочку сфотографировали папарацци и опубликовали соответствующие фотографии.

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Роман Абрамович, а рядом с ним с короткой стрижкой Наталья Гоций

К слову, Наталья Гоций — украинская модель. Ранее она состояла в браке с бизнесменом Романом Нижником, от которого родила двух сыновей — Спартака и Тамерлана. Также у Гоций был кратковременный роман с Андреем Хлывнюком, о котором стало известно в 2021 году — уже после его завершения.

Что же касается Романа Абрамовича, то за его плечами три официальных брака. От второй жены у бизнесмена есть пятеро детей. Третья жена родила ему сына и дочь.

Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая рассекретила свои 6-летние отношения. Также знаменитость удивила, как благодаря духовному обряду встретила любовь.

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