Бывшая Беднякова оставила детей с шоуменом в Украине и уехала за границу: "Необычное явление"

Коротка впервые за несколько лет будет отдыхать наедине.

Украинская актриса и блогерша Анастасия Коротка после заявления о разводе с мужем, ведущим Андреем Бедняковым отправилась в отпуск.

В своем фотоблоге Анастасия поделилась, что впервые за длительное время уехала на встречу приключениям без двух детей. Артистка призналась, что испытывает довольно смешанные чувства. В частности, потому, что уже несколько лет постоянно отдыхала только с дочерью и сыном. Однако в этот раз она оставила их на Андрея. Как признается Коротка, сначала она даже загрустила за детьми, но вскоре ей стало легче.

"Необычное явление, когда за мной нет хвоста с малолетками. Просто иду одна в путешествие. Так необычно, когда на мне никто не висит и ничего, кроме рюкзака, не несу. Что-то аномальное. Даже немного начала скучать по деткам, а потом села в самолет и нормально, отпустило", — поделилась блогерша.

Анастасия Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасия Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напоследок Анастасия предложила пользователям угадать страну, куда она улетела, по фотографии традиционного десерта. И поскольку на изображении виднеется паштел-де-ната, то, вероятно, звезда прилетела в Португалию.

Анастасия Коротка / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

В свою очередь, Андрей Бедняков прекрасно справляется с домашними и родительскими обязанностями. Об этом свидетельствуют его сторис, где юморист похвастался, как готовит еду и развлекает детей.

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, Анастасия Коротка вместе с двумя детьми вернулась из США в Украину и воссоединилась с бывшим Андреем Бедняковым. Семейство сняло неожиданный забавный ролик вместе и насмешило фанатов.

Андрей Бедняков воссоединился с экс-женой, которая с детьми приехала из США

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