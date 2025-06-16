Бывшая Беднякова с их двумя детьми вернулась в Украину и встретилась с шоуменом

Андрей Бедняков с экс-супругой и дочерью / © instagram.com/biedniakov

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Украинская актриса и блогер Анастасия Короткая рассказала о своем возвращении из США в Украину.

Так, в своем фотоблоге Анастасия поделилась, что приехала на отдых с детьми на Родину. Блогер призналась, что это было довольно непросто, ведь им пришлось сложить все в пять чемоданов и преодолеть 11 часов в полете, а также еще более 5 часов - в дороге по Украине.

Анастасия Короткая с детьми / © instagram.com/nastyakorotkaya

В итоге Короткая добралась с детьми до комплекса отдыха и встретилась с бывшим мужем Андреем Бедняковым. Об этом свидетельствует сторис шоумена, где он проводит время вместе с детьми - сыном Остапом и дочерью Ксенией. Также звезда привез семье домашнего любимца - собаку Буфу.

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Дети Андрея Беднякова и Анастасии Короткой / © instagram.com/nastyakorotkaya

На какой срок семья воссоединилась - неизвестно, но Анастасия уже успела поделиться первыми впечатлениями от родной страны. Она отметила, что совсем не почувствовала джетлага и даже имеет силы продолжать заниматься спортом: "У меня столько энергии! Я 40 мин бегала и уже сделала все, что можно. Я просто кайфую".

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко высказалась о разводе Бедняковых и призналась, что им написала после шокирующей новости.