Бывшая Беднякова вернулась в Киев и показала, как время дома провела

Украинская актриса и блогерша Анастасия Короткая наслаждается отдыхом в Киеве.

Так, раньше она с двумя детьми прилетела из США и встретилась с бывшим мужем Андреем Бедняковым в Карпатах. Однако недавно в своем фотологе Анастасия уже показалась в Киеве. По словам актрисы, в последние периоды она позволила себе полностью от всего отдохнуть. Поэтому вместе с детьми наслаждалась едой и прогулками.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасия Короткая с детьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Актриса показала, как с дочерью пришла на ВДНХ. А потом поделилась счастливыми кадрами со встреч с подругами, с которыми не виделась уже продолжительное время. Кроме того, Короткая отметила, что настолько скучала по дому, что, несмотря на отсутствие шопоголизма, купила несколько вещей от украинских брендов.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасия Короткая с дочерью / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Еды было очень много. Ну очень много и очень вкусно! Гуляли по Киеву. Ходили по заведениям. Какие крутые и красивые в Киеве рестораны и кафе! Встречалась с подружками. Купила немного вещей и украшений украинских брендов. Просто в восторге какого уровня они сейчас: и качество, и стиль. Очень круто! К тому же я вообще не шопоголик, но не могла остановиться – хочу просто все", — поделилась впечатлениями Короткая.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, недавно Анастасия Короткая показывала, как наедине летала за границу и провела там некоторое время. В это время двое детей были с шоуменом Андреем Бедняковым.

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