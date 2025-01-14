Бывшая Беднякова вернулась в Киев и показала, как время дома провела

Актриса призналась, что ей нравится в столице больше всего.
Украинская актриса и блогерша Анастасия Короткая наслаждается отдыхом в Киеве.
Так, раньше она с двумя детьми прилетела из США и встретилась с бывшим мужем Андреем Бедняковым в Карпатах. Однако недавно в своем фотологе Анастасия уже показалась в Киеве. По словам актрисы, в последние периоды она позволила себе полностью от всего отдохнуть. Поэтому вместе с детьми наслаждалась едой и прогулками.
Актриса показала, как с дочерью пришла на ВДНХ. А потом поделилась счастливыми кадрами со встреч с подругами, с которыми не виделась уже продолжительное время. Кроме того, Короткая отметила, что настолько скучала по дому, что, несмотря на отсутствие шопоголизма, купила несколько вещей от украинских брендов.
"Еды было очень много. Ну очень много и очень вкусно! Гуляли по Киеву. Ходили по заведениям. Какие крутые и красивые в Киеве рестораны и кафе! Встречалась с подружками. Купила немного вещей и украшений украинских брендов. Просто в восторге какого уровня они сейчас: и качество, и стиль. Очень круто! К тому же я вообще не шопоголик, но не могла остановиться – хочу просто все", — поделилась впечатлениями Короткая.
Напомним, недавно Анастасия Короткая показывала, как наедине летала за границу и провела там некоторое время. В это время двое детей были с шоуменом Андреем Бедняковым.
Читайте также:
- Натака Денисенко купила новую машину и впервые показала ее: "Не могу поверить"
- Дарья Петрожицкая пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала о сложном периоде жизни
- Тоня Матвиенко похвасталась, как с 8-летней дочерью от Мирзояна отдыхает в Дубае